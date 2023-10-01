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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Смоленской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что три украинских дрона сбиты в Смоленской области.

Между тем губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что БПЛА были ликвидированы над территорией областного центра.

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что оперативные службы работают на месте.

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