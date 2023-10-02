"Аэрофлот" отменил рейс Пхукет-Москва из-за повреждения створки шасси самолета

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил рейс Пхукет-Москва, запланированный на понедельник, из-за повреждения створки шасси самолета в аэропорту вылета, сообщил представитель авиакомпании журналистам.

"Наземные службы аэропорта Пхукет повредили створку шасси воздушного судна при подготовке к вылету рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы", - сказал он.

На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами компании, отметил он.

По данным сайта "Аэрофлота", рейс должен был совершить широкофюзеляжный Boeing 777.