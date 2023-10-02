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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

"Аэрофлот" начал компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с понедельника начал компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности "Аэрофлот Бонус", сообщили в пресс-службе компании.

Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании. При задержке от 2 до 4 часов компенсация составит 2 000 миль, от 4 до 8 часов - 3 000, от 8 часов - 4 000.

"Если номер участника указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус" и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой "Задержка рейса", - отметили в пресс-службе.

Мили, начисленные в качестве компенсации, являются неквалификационными. Ранее "Аэрофлот" сообщал, что неквалификационные мили можно будет обменивать на квалификационные.

Аэрофлот
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