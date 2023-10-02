Росфинмониторинг внес Коломойского в перечень террористов и экстремистов

В этот список также попал и бывший глава МВД Украины Аваков

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Помимо них в реестр внесены Олег Ляшко - бывший депутат Верховной рады Украины, Сергей Мельничук - экс-депутат и бывший командир батальона "Айдар" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), основатель запрещенного в России террористического формирования "Азов" Андрей Билецкий.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.