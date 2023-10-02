Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери на пост зампреда правительства Чечни
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой, ранее занимавшей пост министра культуры региона, на должность заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку.
"Провел расширенное совещание в правительстве Чеченской республики. (...) В ходе совещания Муслим Магомедович (Хучиев, председатель правительства Чечни - ИФ) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку", - написал Кадыров.
"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", - добавил Кадыров.
От отметил, что бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры.