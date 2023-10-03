ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово.
"Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек.", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Продолжается обследование территории поселка, на месте работают оперативные и экстренные службы.