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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

В Минобороны РФ добавили, что попытка атаки произошла 2 октября около 23:30 мск.

Александр Богомаз Брянская область
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