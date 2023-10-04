ФАС возбудила дело против крупнейших цементных заводов юга России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в составе АО "Новоросцемент" и ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (крупнейшие производители цемента на юге России, оба входят в группу "Газметаллпроект").

Ведомство сообщило, что возбудило дело по факту роста цен на цемент. По данным ФАС, цемент этих заводов в первом полугодии 2023 года дорожал быстрее, чем годом ранее.

"Соответствующие сведения служба получила в рамках мониторинга цен на строительные материалы. ФАС установила, что указанный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, в связи с чем доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом "Газметаллпроект" является крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и занимает доминирующее положение на этом рынке", - говорится в сообщении.

Анализ данных хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены в первом полугодии 2023 года превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации, сообщила ФАС. Если вина компаний будет установлена, им грозит административный штраф.

Верхнебаканский цементный завод вместе с АО "Новоросцемент" (управляет тремя цемзаводами в Новороссийске) входит в группу компаний "Газметаллпроект". Суммарно эти предприятия производят более 8,1 млн тонн цемента в год. По данным ЕГРЮЛ на 29 сентября 2023 года, ООО "Газметаллпроект" принадлежит Льву Кветному.

В 2022 году Верхнебаканский цемзавод увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза относительно 2021 года, до рекордных 1,47 млрд рублей, выручка выросла на 32,3%, достигнув рекордных же 11,476 млрд рублей. "Новоросцемент" в прошлом году заработал рекордную выручку в 23,347 млрд рублей (рост на 26%), чистая прибыль АО выросла на 40%, до 1,911 млрд рублей.