Торговые сети обяжут подключиться к маркировке икры с апреля 2025 года

Для производителей маркировка икры станет обязательной с мая 2024 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Маркировка икры лососевых и осетровых видов рыб, как ожидается, станет обязательной для производителей икры с 1 мая 2024 года, торговые сети должны будут присоединиться к процессу маркировки не позднее 1 апреля 2025 года.

Об этом говорится в проекте постановления о правилах и этапах введения маркировки икры в России. Документ подготовил и разместил на сайте regulation.gov.ru Минпромторг.

Непосредственно маркировка икры стартует с 1 апреля 2024 года, с этого срока участники оборота икры "вправе наносить средства идентификации на икру и представлять в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота икры".

Один месяц, до 1 мая 2024 года, дается производителям икры на отладку процессов, связанных с маркировкой, - с тем, чтобы с 1 мая 2024 года вся новая икра выпускалась уже с маркировкой.

Уже поступившая на рынок по состоянию на 1 мая немаркированная продукция может быть реализована до окончания срока годности, говорится в проекте. До 31 мая 2024 года таможенные органы смогут допускать на внутренний рынок или для реимпорта немаркированную икру, приобретенную ранее 1 мая 2024 года.

Для продавцов обязательство информировать о вводе икры в оборот и выводе ее из оборота (как с применением контрольно-кассовой техники, так и иными способами) возникает, согласно проекту, с 1 апреля 2025 года.

С 15 сентября 2023 года по 31 марта 2024 года в России проводится эксперимент по маркировке икры. Он касается икры осетровых (ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0) и лососевых (красная икра, ТН ВЭД 1604 32 001 0) видов рыб. Одна из целей маркировки - сократить объем контрафактной продукции. По оценкам НИФИ Минфина, которые ранее приводил оператор маркировки - компания ЦРПТ, на текущий момент доля нелегальной икры на российском рынке превышает 20%, а по данным ВШЭ этот показатель превышает 27,5%.