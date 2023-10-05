Правительству поручено к ноябрю продумать субсидирование перевозки лососевых

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выделению дополнительных бюджетных средств в 2023-2026 годах на субсидирование железнодорожной перевозки рыбы, включив в них лососевых.

Предложения необходимо представить до 1 ноября 2023 года, следует из списка поручений, опубликованного на сайте Кремля. Поручения даны по итогам совещания с правительством 16 августа.

Кроме того, в этот же срок необходимо представить предложения по оказанию мер господдержки для развития рыбохозяйственного комплекса Азово-Черноморского бассейна, в том числе через выделение средств из бюджета в 2024 году.

Также правительству до 1 февраля 2024 года необходимо разработать план мероприятий по увеличению потребления рыбной продукции населением. План, в частности, должен включать мероприятия по популяризации потребления рыбы, увеличению ее доступности и развитию логистической инфраструктуры при ее транспортировке.

План мероприятий должен быть подготовлен при участии различных ассоциаций, союзов, заинтересованных ведомств.