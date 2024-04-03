Минсельхоз и Росрыболовство подготовили меры по увеличению потребления рыбы

Задачей займется специально созданная автономная НКО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Росрыболовство сформировали "дорожную карту" по увеличению потребления рыбы в России.

"По поручению президента для увеличения внутреннего потребления рыбной продукции Минсельхоз и Росрыболовство разработали "дорожную карту". В ее рамках в 2024 году создается специальная автономная некоммерческая организация", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании годовой коллегии Росрыболовства в среду.

"Надеемся, что представители отрасли будут активно включаться в работу новой АНО, а также в программы продвижения рыбной продукции", - сказал он.

На этом же заседании глава Росрыболовства Илья Шестаков сказал, что установочное заседание АНО под его председательством состоится в ближайшее время. На нем будут определены цели и задачи этой организации.

"Конечно, нам необходимо будет участие рыбацкого сообщества. Мы выделим часть средств из внебюджетных источников подведомственных организаций. Надеемся, что все крупные компании заинтересованы в продвижении своей продукции на отечественные рынки, поэтому эту работу предстоит делать совместно", - сказал Шестаков.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству при участии заинтересованных органов исполнительной власти регионов, отраслевых союзов, ассоциаций утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию.

Потребление рыбы и морепродуктов в России находится в стагнации уже несколько лет и по разным оценкам составляет от 15 кг до 22 кг на человека в год при обоснованной медицинской норме в 28 кг. В 2023 году потребление составило 22 кг.