Российские военные заявили об улучшении тактического положения на южно-донецком участке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В группировке войск "Восток" сообщили, что российские штурмовые подразделения улучшили тактическое положение на южно-донецком направлении.

"Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение на участке Новодонецкое-Урожайное, а также в районах Новозлатополь и Червоное. Взяты несколько опорных пунктов противника", - сказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

По его словам, на южно-донецком направлении группировкой "Центр" сорваны три атаки армии Украины и пять попыток провести ротацию в районах Старомайорского и Приютного.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения подразделений 128-й бригады терробороны ВСУ в Старомайорском, 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке", - сказал Чехов.

По его данным, артиллерией группировки "Центр" поражены: три пункта дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, три пункта дислокации и склад боеприпасов 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в Старомайорском.

"Уничтожена разведгруппа ВСУ южнее Новомихайловки. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места сосредоточения живой силы ВСУ северо-восточнее Никольского. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и шесть минометных расчетов", - сообщил Чехов.