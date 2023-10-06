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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Почти 70% экспорта продукции АПК из РФ приходится на 10 регионов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Почти 70% экспорта продукции российского АПК приходится на 10 регионов-лидеров, однако региональный потенциал значительно больше, заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на сессии в рамках выставки "Золотая осень 2023" в Москве.

По его словам, необходим переход к системному развитию мер поддержки экспорта на региональном уровне. "Подобный подход становится очевидным, если принять во внимание тот факт, что почти 70% российского экспорта продукции АПК приходится на 10 регионов-лидеров. Однако у нас имеется гораздо большее количество субъектов, обладающих потенциалом значительного увеличения аграрного экспорта, - сказал он. - В настоящее время происходит раскрытие этого потенциала. Если в 2017 году число регионов с объемом экспорта свыше $200 млн составляло 17, то в 2022 году оно достигло 35", - заявил Левин.

В настоящее время в большинстве регионов сформированы рабочие группы в области развития экспорта, которые занимаются реализацией экспортных планов. В эту работу вовлечены представители Минсельхоза за рубежом. Прямая связь органов управления АПК и бизнеса с атташе позволит наладить контакты с потенциальными потребителями продукции, производимой в регионах, и упростит выход на внешние рынки, отметил замминистра.

По мнению Левина, в дальнейшем динамика российского аграрного экспорта будет зависеть от работы на местах и от того, насколько эффективно федеральная система будет дополнена региональными мерами поддержки.

Как сообщалось, в этом году Минсельхоз рассчитывает на экспорт в сумме более $45 млрд. В 2022 году он составил $41,6 млрд.

Сергей Левин Минсельхоз РФ
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