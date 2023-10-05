Власти ожидают, что экспорт продукции АПК из РФ в этом году превысит $45 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экспорт продукции АПК из РФ в этом году превысит $45 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках агровыставки "Золотая осень-2023" в четверг в Москве.

В 2022 году экспорт составил $41,6 млрд.

Причём оценка в $45 млрд достаточно консервативна, она может быть увеличена, сказал министр.

"Несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году мы достаточно динамично наращиваем поставки продовольствия нашим зарубежным партнерам, - заявил Патрушев. - Экспорт продукции АПК уже сейчас существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года и составляет на сегодняшний день почти $33 млрд".

По его словам, прогнозируемый объём экспорта позволит РФ сохранить статус нетто-экспортера.