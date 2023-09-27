Минсельхоз рассчитывает на продление проекта по экспорту продукции АПК до 2030 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает, что федеральный проект "Экспорт продукции АПК", реализация которого заканчивается в 2024 году, будет продлен до 2030 года, сообщил советник министра сельского хозяйства Андрей Сухарев на пленарном заседании XI межрегиональной агропромышленной выставки.

"Безусловно, мы рассчитываем на продление мер поддержки экспорта до 2030 года, потому что нам необходимо закрепить ту базу (которая есть - ИФ). Но при этом в условиях бюджетных ограничений нам необходимо оптимизировать меры поддержки. Соответственно, таргетировать их по приоритетным направлениям и видам продукции", - сказал он.

Сухарев добавил, что России необходимо закрепиться на иностранных рынках, на которых она уже присутствует, это обеспечит стабильный и качественный прирост аграрного сектора.

Как сообщил Сухарев "Интерфаксу", Минсельхоз будет готовить предложения как по сохранению действующих инструментов господдержки, так и по запуску новых.

Советник министра напомнил, что уже внесены изменения в порядок субсидирования транспортировки сельскохозяйственной продукции. Это позволило увеличить долю возмещения затрат при поставке продукции в беднейшие страны, а также по приоритетным видам продукции.

Как сообщалось, по данным центра "Агроэкспорт", за время реализации проекта поставки продукции АПК РФ за рубеж выросли с $25,8 млрд в 2018 году до $41,6 млрд в 2022 году.