Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за циклона

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в связи с прохождением циклона, который принес ливни и штормовой ветер на юге Сахалина, заявил мэр областного центра Сергей Надсадин.

"Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

В администрацию города поступили сообщения о подтоплении более 20 домов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, объекты жизнеобеспечения региона функционируют без нарушений. Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде. Паромная переправа Ванино-Холмск и железная дорога работают в обычном режиме.

Улучшение погоды ожидается в предстоящие выходные, сообщили "Интерфаксу" в управлении Сахалингидрометслужбы.

"В пятницу еще будет идти дождь, местами сильный и с м ветром. В субботу дожди ослабнут, к воскресенью ожидается улучшение погоды", - рассказал собеседник агентства.

Температура наружного воздуха в Южно-Сахалинске в пятницу - плюс 10 градусов по Цельсию.

Очередной циклон подошел к Сахалину в ночь на пятницу, спасатели предупредили о сильных дождях в семи районах юга острова и возможном повышении уровня воды в реках, выхода их на пойму. В школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района отменены занятия. Затоплены и обесточены окраины и частный сектор Южно-Сахалинска, дороги местного значения.