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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Поставки самолетов Ил-114-300 планируют перенести с 2023 на 2026 год

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Начало коммерческих поставок региональных самолетов Ил-114-300 планируется перенести на 2026 год, сказано в материалах к проекту постановления правительства, размещенных Минтрансом РФ на портале regulation.gov.ru.

Первым получателем Ил-114-300 должна стать "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которая заключила твердый контракт с ПАО "Ил" на поставку трех таких лайнеров в 2020 году. По контракту начало поставок намечалось в 2023 году. Впоследствии ГТЛК планировала передать их в лизинг "Вологодскому авиационному предприятию".

Перенос поставок на 2026 год в материалах к проекту объясняется невозможностью проведения сертификации Ил-114-300 после крушения в 2021 году опытного экземпляра военно-транспортного самолета Ил-112В: он оснащается теми же двигателями ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов".

"В связи с произошедшим 17 августа 2021 г. происшествием (...) ПАО "Ил" не имеет возможности проводить мероприятия по сертификации модернизированного воздушного судна Ил-114-300. Остановка летных испытаний и сертификационных работ составляет около двух лет, что оказывает прямое влияние на возможность продолжения опытно-конструкторских работ, изготовление самолетов и их поставку в срок, предусмотренный контрактом (...) Предлагается перенести срок поставки воздушных судов на 2026 год", - сказано в материалах.

На 2026 год также планируется перенести передачу ГТЛК двух вертолетов Ми-38 (производятся на "Казанском вертолетном заводе" холдинга "Вертолеты России"). Контракт по ним был заключен в 2020 году со сроком исполнения в 2023 году. Сдвиг сроков связан с ожидаемой задержкой в получении доработанных двигателей ТВ7-117В от "ОДК-Климов" ("из-за большой загруженности производственных мощностей") и "необходимостью выполнения опытно-конструкторских работ по замене комплектующих иностранного производства на российские", сказано в материалах к проекту.

С 2023 на 2024 год проектом предлагается перенести сроки поставки ГТЛК 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства казанского завода (весь контракт от 2020 года включал передачу 26 вертолетов: 16 из них поставлено). Корректировка объясняется дефицитом некоторых комплектующих для гражданских заказов.

Согласно обновленной в августе госпрограмме развития авиаотрасли РФ, первые поставки Ил-114-300 ожидались в 2024 году (в количестве двух единиц), всего до 2030 года должно быть построено 70 таких самолетов. Вертолетов Ми-38 в 2022-2030 гг. должно быть произведено в количестве 39 штук, Ми-8МТВ-1 - 188.

Ил-114-300 Минтранс РФ ГТЛК
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