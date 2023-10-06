Синхротрон "СКИФ" будет использовать не менее 95% отечественного оборудования

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На синхротроне "СКИФ" (Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов") не менее 95% оборудования будет российского производства, отдельные единицы оборудования для шести станций первой очереди поставляются предприятиями Китая и Индии, сообщили "Итерфаксу" в пресс-службе ЦКП "СКИФ".

"Генеральный конструктор и изготовитель оборудования ускорительного комплекса ЦКП "СКИФ" — Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Порядка 95% этого оборудования создано и продолжает создаваться специалистами ИЯФ СО РАН и их партнерами - российскими научными, образовательными, производственными организациями. Порядка 5% комплектующих закуплено за пределами РФ", - сообщили в пресс-службе.

Отдельные единицы оборудования для шести экспериментальных станций первой очереди ЦКП "СКИФ" поставляются предприятиями Китая и Индии.

"Трудности с поставками оборудования из государств, проводящих антироссийскую санкционную политику, безусловно, существуют. Есть примеры разрыва заключенных контрактов после перечисления авансовых платежей; возникают сложности с межграничными финансовыми операциями", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что после ввода в эксплуатацию ЦКП "СКИФ" будет открыт для подачи заявок на эксперименты со стороны зарубежных научных и образовательных организаций. В настоящий момент реализуются мероприятия по расширению научной кооперации с дружественными государствами ближнего и дальнего зарубежья, в частности, с республикой Беларусь, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном, Китаем, Индием, Вьетнамом, ЮАР и другими.

В пресс-службе пояснили, что проект создания центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" состоит из трех частей: строительство 34 зданий и сооружений, создание оборудование ускорительного комплекса, создание оборудования экспериментальных станций.

По скорректированному плану строительства ЦКП "СКИФ" в декабре 2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года приступить к их опытной эксплуатации. Первоначально предполагалось, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

Определен круг задач, которые будут решаться на этих станциях. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.