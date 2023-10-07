Red Wings в воскресенье перенесет время вылета из Сочи в Тель-Авив

Обратный рейс из Израиля также будет перенесен на более позднее время

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings в воскресенье, 8 октября, перенесет время вылета рейса из Сочи в Тель-Авив и обратно из-за ситуации в Израиле, об этом сообщили в компании.

"Ограничения касаются рейса авиакомпании Сочи - Тель-Авив WZ4311 (08.10.23 - 05:30), по соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время также обратный рейс Тель-Авив - Сочи WZ4312 (8 октября 10:10)", - сказал "Интерфаксу" представитель Red Wings.

По его словам, информация о точном времени вылетов рейсов будет сообщена дополнительно.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.