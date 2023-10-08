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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Почти 80% россиян поддержали идею штрафов за езду пьяных на самокатах и велосипедах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более трех четвертей россиян (77%) одобрительно отнеслись к предложенному Советом Федерации законопроекту, предусматривающему штрафы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за езду в нетрезвом состоянии на самокатах и велосипедах, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что женщины чаще мужчин приветствуют такой подход - 86% и 70% респондентов соответственно.

Согласно опросу, количество сограждан, считающих уместным столь жесткое регулирование, с увеличением доходов немного снижается: среди россиян, зарабатывающих в месяц менее 50 тысяч рублей, эта доля составляет 82%, среди респондентов с ежемесячной зарплатой от 80 тысяч рублей - 75%.

Против введения таких штрафов выступает каждый девятый россиянин (11%), чаще всех такую позицию занимают мужчины (17%) и сограждане в возрасте 35-44 лет (13%), отмечают в SuperJob.ru.

Каждый восьмой россиянин (12%) затрудняется определиться со своей позицией.

Опрос был проведен 3-5 октября среди 1 600 респондентов в 383 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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