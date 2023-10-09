Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали проинформировать о дате проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина, когда она будет определена.

"Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, могут ли пресс-конференцию объединить с "Прямой линией" с президентом, он ответил: "Все может быть. Так или иначе эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми".

14 марта 2023 года Песков выразил надежду, что в 2023 году "Прямая линия" все же состоится, допустил, что ее могут объединить с большой пресс-конференцией. Он также в очередной раз назвал оба формата востребованными и популярными и дал понять, что в Кремле от них полностью отказываться не планируют.

В 2022 году президент не проводил ни "Прямой линии" с народом, ни большой пресс-конференции.