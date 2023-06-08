В Кремле еще нет точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подготовка к "прямой линии с президентом" уже идет, но дата ее проведения еще не определена, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет, мы, безусловно, вас проинформируем, - сказал он. - Мы говорили, что как только определимся, заявим о сроках. Никаких сроков, как вы знаете, мы не заявляли".

Так Песков прокомментировал сообщение "Коммерсанта" о том, что "прямая линия" пройдет в ноябре или декабре 2023 года. Эти сроки предварительно назвал источник издания в в администрации президента.

14 апреля Песков говорил, что сроки "прямой линии" не определены, когда его спросили, не связан ли с этим мероприятием перенос на май выставок, которые должны были пройти в начале июня в Гостином дворе. Он переадресовал этот вопрос владельцам Гостиного двора.

14 марта, комментируя эту же тему, Песков не исключил, что "прямую линию" снова соединят с большой пресс-конференцией президента, и выразил надежду, что она состоится в 2023 году.

"Прямая линия" с народом и большая пресс-конференция президента в 2022 году не проводились.