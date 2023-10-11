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Сенаторы РФ денонсировали конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду денонсировал рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств.

Документ был подписан Россией в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицирован 18 июня 1998 года.

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В пояснительной записке отмечается, что резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 г. "были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств".

"Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом", - говорится в документе.

Законодательная инициатива о денонсации конвенции, внесенная в парламент президентом РФ, поясняет, что "прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к РФ в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств".

Совет Федерации Совет Европы
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