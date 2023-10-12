Парламент Киргизии поддержал создание совместной системы ПВО с Россией
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии поддержал создание объединенной системы ПВО с РФ, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Киргизской республики и РФ, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система противовоздушной обороны будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере", - сказал Жапаров на церемонии празднования 20-летия открытия базы "Кант" в Киргизии.