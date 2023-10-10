Сергей Лавров: соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует статью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о геополитической ситуации в мире.

Завершившаяся недавно общеполитическая дискуссия на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН убедительно подтвердила: мир переживает кардинальные, тектонические перемены.

На наших глазах выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира. Контуры будущего рождаются в борьбе. Мировое большинство, представляющее 85% населения Земли, выступает за более справедливое распределение глобальных благ и уважение цивилизационного многообразия, за последовательную демократизацию международной жизни. С другой стороны – узкая группа западных государств во главе с США стремится неоколониальными методами затормозить естественный ход вещей и удержать свое ускользающее доминирование.

Визитной карточкой "коллективного Запада" давно стало неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, в русле логики "ведущий" – "ведомый", американцы и их европейские сателлиты сплошь и рядом берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют. Как отметил Президент В.В.Путин, Запад являет собой самую настоящую "империю лжи". Мы, как и многие другие страны, знаем об этом не понаслышке. Достаточно вспомнить, как еще до капитуляции гитлеровской Германии наши союзники во Второй мировой – Вашингтон и Лондон – уже готовили планы военной операции "Немыслимое" против СССР, а в 1949 г. США разрабатывали планы ядерных ударов по СССР, которые были сорваны только благодаря созданию Москвой своего оружия возмездия.

После окончания "холодной войны", когда СССР сыграл определяющую роль в объединении Германии и согласовании параметров новой архитектуры евробезопасности, советскому, а затем – российскому руководству были даны конкретные заверения относительно нерасширения НАТО на Восток. Соответствующие записи переговоров есть в наших и западных архивах. Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, они и не собирались их выполнять. Их также никогда не смущало, что, приближая НАТО к границам России, они грубо нарушали и взятые на высшем уровне в 1999-2010 гг. официальные обязательства по линии ОБСЕ не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других и не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций: НАТО настырно занималась – и занимается – ровно тем, чего обязалась не делать.

В конце 2021 г. – начале 2022 г. были высокомерно отвергнуты наши предложения заключить договоры с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины. Запад продолжал планомерно осуществлять милитаризацию киевского режима, который был приведен к власти в результате кровавого госпереворота и использовался как плацдарм для создания прямых военных угроз нашей стране и для уничтожения её исторического наследия на землях законных российских интересов.

Беспрецедентной со времен окончания "холодной войны" стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. Продекларированная задача нанести России "стратегическое поражение" окончательно застила глаза безответственным политикам, одержимым собственной безнаказанностью и утратившим элементарное чувство самосохранения.

Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие – под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде АУКУС, "тройки" США-Япония-Республика Корея, "четверки" Токио-Сеул-Канберра-Веллингтон. Подтягивает их участников к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре. Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной, основанной на консенсусе, региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности – в дополнение к уже до предела разогретому европейскому.

Создается устойчивое впечатление, что США и полностью подчиненный им "западный коллектив" решили придать "доктрине Монро" глобальную проекцию. Замыслы столь иллюзорные, сколь и крайне опасные, но идеологов нового издания "Pax Americana" это не останавливает.

Дошло до того, что западные правящие элиты в нарушение Устава ООН указывают другим странам, с кем и как развивать межгосударственные связи. По сути отказывают им в праве на национальные интересы, на самостоятельную внешнюю политику. В Вильнюсской декларации Североатлантического альянса "крепнущее партнерство между Россией и Китаем" характеризуется как "угроза НАТО". Выступая недавно перед французскими послами, Э.Макрон высказал искреннюю озабоченность по поводу расширения БРИКС, расценив это событие как свидетельство "усложнения обстановки на международной арене, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы... Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции". Вот такие откровения: если кто-то где-то собирается без нас, дружит без нас или без нашего разрешения, то это рассматривается как угроза нашему доминированию. Продвижение НАТО в АТР – это благо, а расширение БРИКС – опасно.

"Коллективный Запад" во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и, обуреваемый комплексом исключительности, стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей ООН. А саму ооноцентричную архитектуру мироустройства вознамерился подменить неким "порядком, основанным на правилах". Этих правил никто не видел (вернее, их никому не показывали), но, наблюдая за двуличными и лицемерными действиями англо-саксонских и прочих геополитических инженеров, можно составить чёткое понимание того, как эта авантюра воплощается на практике. На словах, не отрицая необходимость уважения норм и принципов Устава ООН, Запад всегда обращается к ним выборочно, от случая к случаю, выдёргивая лишь то, что на данный конъюнктурный момент служит его корыстным геополитическим потребностям. Между тем все уставные принципы должны соблюдаться не селективно, а во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в интересах справедливого регулирования международных отношений: суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение территориальной целостности, равноправие и самоопределение народов, уважение к основным свободам для всех, обязанность выполнять решения Совбеза ООН и укреплять ООН как центр согласования действий.

Весьма показательно, что никогда, ни в каких ситуациях, Вашингтон, Лондон и их союзники не то что не задействуют, но и вообще не упоминают базовый уставной принцип: "ООН основана на суверенном равенстве государств".

Данный принцип призван обеспечить всем странам достойное место в мире вне зависимости от размеров, формы правления, политического или социально-экономического устройства. Запад же пытается разделить мир на "демократии", которым всё дозволено, и остальных, которые обязаны обслуживать интересы "золотого миллиарда". Квинтэссенцией западного "комплекса исключительности" стало публичное высказывание главы дипломатии ЕС Ж.Борреля, что "Европа – это райский сад, а остальной мир – джунгли". Это уже не "суверенное равенство", а колониализм чистой воды.

"Коллективный Запад" постоянно попирает и фундаментальный принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Примеров множество – от Центральной Америки, Югославии до Ирака и Ливии. Сейчас особое внимание уделяется экспансии на постсоветском пространстве.

Общеизвестно, что с момента распада СССР США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Как публично и даже с гордостью признала и.о. первого заместителя госсекретаря США В.Нуланд в конце 2013 г., на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долл. В 2004-2005 гг. Запад – с целью привести к власти проамериканского кандидата – санкционировал первый государственный переворот в Киеве, заставив Конституционный суд Украины принять неправовое решение о проведении не предусмотренного основным законом страны третьего тура выборов. Еще более бесцеремонное вмешательство во внутренние дела проявилось в ходе второго майдана в 2013-2014 гг. Тогда целая череда западных вояжеров прямо поощряла участников антиправительственных демонстраций к насильственным акциям.

Та же В.Нуланд обсуждала с послом США в Киеве состав будущего правительства, который сформируют путчисты. Заодно указала Евросоюзу на его реальное место в мировой политике. Смысл – не лезьте не в свои дела. В феврале 2014 г. отобранные американцами персонажи стали ключевыми участниками кровавого захвата власти, организованного, напомню, через день после достигнутой при посредничестве Германии, Польши и Франции договоренности между законно избранным Президентом Украины В.Януковичем и лидерами оппозиции. Принцип Устава ООН о невмешательстве во внутренние дела был многократно растоптан.

Сразу после переворота путчисты заявили, что их безусловный приоритет – урезание прав русскоязычных граждан Украины. А жителей Крыма и Юго-Востока страны, отказавшихся смириться с итогами антиконституционного захвата власти, объявили террористами, развернув против них карательную операцию. В ответ на это Крым и Донбасс провели референдумы – в полном соответствии с принципом равноправия и самоопределения народов, зафиксированном в п.2 Статьи 1 Устава ООН.

Западные дипломаты и политики применительно к Украине старательно избегают эту важнейшую норму международного права в стремлении свести всю подоплеку и суть происходящего к недопустимости нарушения территориальной целостности.

В связи с этим важно подчеркнуть: в принятой единогласно в 1970 г. Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов (...) и, вследствие этого, имеющим правительства, представляющие (...) весь народ, проживающий на данной территории". То, что украинские неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота, не представляли население Крыма и Донбасса, не требует доказательств. А безоговорочная поддержка западными столицами действий преступного киевского режима – не что иное, как нарушение принципа самоопределения вслед за грубым вмешательством во внутренние дела.

Последовавшее за госпереворотом в годы правления П.Порошенко и затем В.Зеленского принятие расистских законов о запрете всего русского – образования, СМИ, культуры, уничтожение книг и памятников, запрет Украинской православной церкви и захват ее собственности – стало вызывающим нарушением п.З Статьи 1 Устава ООН об уважении прав человека и основных свобод для всех – без различия расы, пола, языка и религии. Не говоря уже о том, что эти действия прямо противоречили Конституции Украины, в которой зафиксирована обязанность государства уважать права русских и других нацменьшинств.

Киев был обязан выполнить взятые на себя международные обязательства по "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 г., одобренному специальной резолюцией Совета Безопасности ОНН 2202 – в полном соответствии со Статьей 36 Устава, поддерживающей "любую процедуру для разрешения спора, которая была принята сторонами". В данном случае – Киевом, ДНР и ЛНР. Однако в прошлом году все подписанты Минских договоренностей, кроме В.В.Путина (А.Меркель, Ф.Олланд и П.Порошенко), публично и даже с удовольствием признали, что, подписывая этот документ, они и не собирались его выполнять. А лишь стремились выиграть время для укрепления военного потенциала Украины и накачивания ее оружием против России. Все эти годы ЕС и НАТО прямо поддерживали саботаж Минских соглашений, подталкивая киевский режим к силовому решению "проблемы Донбасса". Делалось это в нарушение Статьи 25 Устава, согласно которой все члены ООН обязаны "подчиняться решениям Совбеза и выполнять их".

Напомню, что в пакете с Минскими соглашениями руководители России, Германии, Франции и Украины подписали декларацию, в которой Берлин и Париж обязались сделать многое, в том числе помочь восстановить банковскую систему в Донбассе. Но они и пальцем не пошевелили. Лишь наблюдали, как, вопреки своим обязательствам, П.А.Порошенко объявил торговую, экономическую и транспортную блокаду Донбасса. В той же декларации Берлин и Париж провозгласили, что будут содействовать укреплению трехстороннего сотрудничества в формате Россия-Украина-ЕС для практического решения беспокоящих Россию вопросов в сфере торговли, а также продвигать "создание общего гуманитарного и экономического пространства от Атлантики до Тихого океана". Данная декларация тоже была одобрена Советом Безопасности и подлежала выполнению в соответствии с упомянутой Статьей 25 Устава ООН. Но и это обязательство лидеров Германии и Франции оказалось "пустышкой", очередным нарушением уставных принципов.

Легендарный Министр иностранных дел СССР А.А.Громыко не раз справедливо отмечал: "лучше десять лет переговоров, чем один день войны". Следуя этому завету, мы долгие годы вели переговоры, добивались заключения соглашений в сфере европейской безопасности, одобрили в 1997 г. Основополагающий акт Россия–НАТО, приняли на высшем уровне декларации ОБСЕ о неделимости безопасности, а начиная с 2015 г. настаивали на безусловном выполнении Минских договоренностей, явившихся результатом переговоров. Все – в полном соответствии с Уставом ООН, который требует "обеспечивать условия для справедливости и уважения обязательств, вытекающих из договоров и других источников международного права". Западные коллеги попрали и этот принцип, когда подписывали документы, заранее зная, что не будут их выполнять.

Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение, агрессия, аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Для честного диалога аргументов у него нет.

Создается устойчивое впечатление, что западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию. Произнося заклинания о территориальной целостности Украины, бывшие колониальные метрополии помалкивают про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть "французскую" Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам. Эти "поборники" территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят сути Минских соглашений, заключавшейся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека, прежде всего права на свой родной язык. Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.

Из других принципов Устава ООН, уважение которых могло бы предотвратить кризис в сфере безопасности в Европе и помочь согласованию мер доверия на основе баланса интересов, отмечу Статью 2 Главы VIII Устава. В ней закреплена необходимость развития практики мирного разрешения споров при помощи региональных организаций.

В соответствии с этим принципом Россия вместе со своими союзниками последовательно выступала за установление контактов между ОДКБ и НАТО для содействия практическому выполнению решений саммитов ОБСЕ о неделимости безопасности в Европе. Однако многочисленные обращения высших органов ОДКБ к Североатлантическому альянсу были проигнорированы. Если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ о сотрудничестве, то, возможно, это позволило бы избежать многих негативных процессов, приведших к нынешнему европейскому кризису в силу того, что Россию десятилетиями отказывались слушать либо обманывали.

Западоцентричный либеральный миропорядок немыслим без двойных стандартов. Когда принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада – как, например, в случае свободного волеизъявления жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в пользу единства с Россией – на Западе не просто про него забывают, но и гневно осуждают выбор людей, наказывают их санкциями. Когда это выгодно Западу – абсолютным "правилом" признается самоопределение. Достаточно упомянуть отторжение у Сербии Косово, причем без всякого референдума.

Продолжающаяся деградация обстановки в этом сербском крае вызывает глубокую обеспокоенность. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада. Сейчас Евросоюз не хочет, да и не может заставить своих косовских протеже выполнить договоренности Белграда и Приштины 2013 г. о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, обладающего специальными правами на свой язык и свои традиции. В обоих случаях ЕС выступал гарантом договоренностей, и, судя по всему, судьба у них одинакова. Каков "спонсор", таков и результат.

Сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ. Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать.

Стремясь не допустить демократизации межгосударственных отношений, США и их союзники все более откровенно и бесцеремонно приватизируют секретариаты международных организаций, протаскивают в обход установленных процедур решения о создании подчиненных им механизмов с неконсенсусными мандатами, но с претензией на право обвинять тех, кто по каким-то причинам не угоден Вашингтону.

Необходимо подчеркнуть, что требования Устава ООН распространяются и на Секретариат Всемирной организации, который – в соответствии со Статьей 100 Устава – должен действовать беспристрастно, не получать указаний от какого-либо правительства и, разумеется, обязан уважать принцип суверенного равенства государств-членов. В связи с этим возникают серьезные вопросы к заявлениям Генсекретаря ООН А.Гутерреша от 29 марта о том, что "автократическое правление не гарантирует стабильность, оно – катализатор хаоса и конфликта", а вот "сильные демократические общества способны к самоисправлению и самоулучшению. Они могут стимулировать перемены, даже радикальные, без кровопролития и насилия". Невольно вспоминаются "перемены", привнесенные агрессивными авантюрами "сильных демократий" в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и многих других странах.

Далее Генсекретарь сказал: "Они (демократии) – центры широкого сотрудничества, коренящегося в принципах равенства, участия и солидарности". Примечательно, что все это было произнесено на созванном Президентом США Дж.Байденом за рамками ООН "саммите за демократию", участников которого отбирала американская администрация по принципу лояльности – причем не столько Вашингтону, сколько правящей в США Демократической партии. Попытки использовать подобные форумы для обсуждения вопросов, имеющих глобальный характер, прямо противоречат п. 4 Статьи 1 Устава ООН, где зафиксирована необходимость "обеспечивать роль Организации в качестве центра согласования действий в достижении общих целей".

На том же "саммите за демократию" Генсекретарь провозгласил: "Демократия проистекает из Устава ООН. Первые слова Устава – "Мы, народы" – отражают фундаментальный источник легитимности: согласие тех, кем управляют". Полезно соотнести этот тезис с "послужным списком" киевского режима, развязавшего войну против огромной части собственного народа – против тех миллионов людей, которые не давали согласия управлять собой неонацистам и русофобам, незаконно захватившим власть в стране и похоронившим одобренные СБ ООН Минские соглашения, тем самым подорвав территориальную целостность Украины.

Говоря о принципах Устава, возникает вопрос об отношениях Совета Безопасности с Генассамблеей. "Западный коллектив" агрессивно и давно педалирует тему "злоупотребления правом вето" и добился – путем оказания давления на членов ООН – решения о том, чтобы после каждого применения этого права, которое Запад все чаще преднамеренно провоцирует, рассматривать соответствующую тему на Генассамблее. Это не представляет для нас какой-либо проблемы, потому что подходы России ко всем вопросам повестки дня являются открытыми, скрывать нам нечего и не составляет труда изложить свою позицию еще раз. К тому же применение вето – абсолютно легитимный инструмент, предусмотренный в Уставе с целью не допускать принятия решений, которые были бы чреваты расколом Организации.

Но раз уж процедура обсуждения на Генассамблее случаев применения вето одобрена, то почему бы не подумать и о тех резолюциях Совета Безопасности, которые без всякого вето были приняты, в том числе много лет назад, но так и не выполняются. Почему бы Генассамблее не рассмотреть причины такого положения дел – например, заслушать тех, кто сорвал выполнение резолюций Совбеза по Палестине и по всему комплексу проблем Ближнего Востока и Севера Африки, по урегулированию иранской ядерной программы, а также резолюции 2202, одобрившей Минские договоренности по Украине?

Повышенного внимания требует также проблема, связанная с санкционными режимами. Стало уже нормой: Совет Безопасности после длительных переговоров – в строгом соответствии с Уставом – одобряет санкции в отношении конкретной страны, а затем США и их союзники вводят против того же государства "дополнительные" односторонние рестрикции, не получившие одобрения в Совбезе и не включенные в его резолюцию в рамках согласованного "пакета". В этом же ряду – принятое Берлином, Вашингтоном, Парижем и Лондоном решение через свои национальные законодательные нормы "продлить" истекающие в октябре с.г. ограничения в отношении Ирана, которые подлежат юридическому прекращению в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231. То есть: срок действия решения Совбеза истек, а западникам до этого дела нет. У них – свои "правила".

Агрессивная, узкокорыстная линия западного меньшинства спровоцировала серьезный кризис в международных отношениях. Растут риски глобального конфликта. Вместе с тем выход из сложившегося положения есть. Для начала всем необходимо осознать ответственность за судьбы мира – в историческом контексте, а не с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах. Почти 80 лет назад, подписав Устав ООН, мировые лидеры договорились об уважении равенства всех государств, тем самым признав необходимость равноправного, полицентричного мироустройства как гарантии устойчивости и безопасности своего развития.

Необходимо добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Все большее число государств Мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни. Они не желают жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать и между собой, и с остальным миром – только на равных и к обоюдной выгоде, в рамках объективно формирующейся многополярной архитектуры. Такой настрой был преобладающим в ходе недавних встреч в верхах БРИКС, "Группы двадцати" и Восточно-Азиатского саммита.

На первый план выходит задача скорейшего реформирования механизмов глобального управления. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга. Следует также незамедлительно разблокировать работу Органа по урегулированию споров ВТО.

Все более востребованным становится и расширение Совета Безопасности – исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки. Важно, чтобы новые члены Совбеза – как постоянные, так и непостоянные – пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, "Группа 77", Организация исламского сотрудничества.

Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования Секретариата ООН. Действующие долгие годы критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах и искусственно обеспечивают запредельное доминирование граждан стран НАТО и ЕС. Эти диспропорции еще более углубляются в силу системы постоянных контрактов, привязывающих их обладателей к позиции стран-хозяек штаб-квартир международных организаций, практически все из которых расположены в столицах, проводящих политику Запада.

Все усилия по реформе ООН должны быть нацелены на утверждение верховенства международного права и возрождение Организации в качестве центрального координирующего органа мировой политики. Где договариваются о том, как решать проблемы сообща, на основе честного баланса интересов.

При этом следует в полной мере задействовать потенциал объединений нового типа, отражающих интересы Глобального юга. Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, СЕЛАК, ЛАГ, ССАГПЗ и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, китайского проекта "Один пояс, один путь". Происходит естественное формирование Большого Евразийского партнерства, открытого для участия всех без исключения объединений и стран нашего общего континента.

Позитивным тенденциям противоречат все более агрессивные попытки Запада сохранить господство в мировой политике, экономике и финансах. В общих интересах – избежать фрагментации мира на изолированные торговые блоки и макрорегионы. Но если США и их союзники не хотят договариваться о придании процессам глобализации справедливого, равноправного характера, то остальным придется делать выводы и думать о шагах, которые помогут не ставить перспективы своего социально-экономического и технологического развития, своей безопасности в зависимость от неоколониальных инстинктов бывших метрополий.

Выступая 5 октября на заседании Валдайского форума, Президент Российской Федерации В.В.Путин чётко высказался за укрепление международного права на базе Устава ООН и выдвинул шесть принципов формирования подлинной многополярности: открытость и взаимосвязанность мира – без барьеров на пути общения, уважение многообразия как фундамента совместного развития, максимальная представительность в структурах глобального управления, всеобщая безопасность на балансе интересов всех, справедливый доступ к благам развития, равноправие для всех, отказ от диктата "богатых или сильных".

В.В.Путин подчеркнул: "Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира". Речь не о том, чтобы начать с нуля, перечеркнув всё, созданное предшественниками. Фундамент для строительства нового мира есть, и он прочный – это Устав ООН. Главное сейчас – не допустить его разрушения путем конъюнктурного выборочного жонглирования уставными принципами, добиться их выполнения во всей полноте и взаимосвязи всеми странами.

Если члены мирового сообщества найдут в себе решимость вернуться к истокам и переведут взятые на себя по Уставу ООН обязательства в практические дела, то у человечества появится шанс преодолеть пагубное наследие однополярной эпохи.

Насколько все готовы осознать свою и коллективную ответственность за судьбы мира, покажет подготовка к предстоящему в следующем году по инициативе Генсекретаря ООН "Саммиту будущего".

Как сказал А.Гутерреш на пресс-конференции накануне 78-й сессии Генассамблеи, "если мы хотим мира и процветания, основанных на равенстве и солидарности, то на лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего ради общего блага". Золотые слова. Именно в поиске консенсуса, а не в делении мира на "демократии" и "автократии", заключается миссия Объединенных Наций. Россия вместе с единомышленниками в полной мере готова содействовать ее реализации.