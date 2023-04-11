На строительство интернатов для инвалидов регионам выделят 22 млрд рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Отдельные регионы России смогут получить в 2023-2024 годах дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых, всего предполагается выделить более 22 млрд рублей, сообщает сайт правительства со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

В правительстве уточнили, что среди получателей господдержки - Новгородская область. В 2023 году ей дополнительно направят 173 млн рублей на создание дома-интерната на 200 мест в Великом Новгороде, что поможет завершить строительство учреждения в III квартале 2024 года.

Курская область получит в этом году 145 млн рублей на создание дома-интерната, открытие которого запланировано в 2024 году. Более 62,6 млн рублей направят в Белгородскую область в 2024 году. Деньги там пойдут на строительство социальной деревни "Золотая осень" в Шебекинском городском округе. Это поможет завершить строительство учреждения на два года раньше запланированного срока - в 2024 году, сказали в пресс-службе.

Там добавили, что финансирование в этом году также поступит в Ингушетию. Регион получит 90 млн рублей на софинансирование строительства корпуса стационарного обслуживания при Республиканском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Малгобеке. Корпус планируется открыть в 2024 году.

Кроме того, на начало строительства нового социального учреждения в Иркутской области - двух корпусов на 120 мест при Марковском геронтологическом центре - в 2023 году будет направлено более 123,8 млн рублей. Это позволит начать строительство объекта на год раньше запланированного срока - в 2023 году, резюмировали в пресс-службе.

Там отметили, что данное решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением. Работа ведется в рамках федерального проекта "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография".