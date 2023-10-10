Разработчикам РФ разрешат сотрудничать с незарегистрированными в стране НКО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минцифры готовит поправки в законодательство, позволяющие решить вопрос об участии российских IT-разработчиков в международных проектах, в том числе связанных с разработкой софта на открытом коде, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Согласно ранее принятым поправкам к ФЗ "О некоммерческих организациях", россияне могут участвовать в деятельности иностранной НКО только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения данных в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО. В противном случае им может грозить административная или уголовная ответственность. При этом российские компании и граждане, в том числе из сферы IT, уже сотрудничают с иностранными НКО, не зарегистрированными в России, говорится в обращении отраслевых организаций в Минцифры.

На заседании комитета Госдумы по информполитике депутат Антон Горелкин сообщил, что "сегодня бьют тревогу, наверное, все крупные ассоциации, включая "Руссофт", "Открытый код", Ассоциация юристов России".

"Под угрозой находятся международные проекты. Я говорю про закон об НКО. Даже такие проекты, как Linux, которые разрабатывают наши разработчики, AstraLinux, - всех их могут записать в, можно сказать, шпионы, они все могут попасть под ответственность, хотя они все делают продукт для государственных органов власти", - сказал Горелкин.

Шадаев сообщил, что министерство решает этот вопрос.

"Вопрос очень актуальный. Действительно, принятое решение ограничивает участие наших разработчиков в различных международных сообществах, особенно это связано с opensource (открытое программное обеспечение - ИФ), как вы правильно сказали. Поэтому сейчас мы ищем (решение - ИФ) и будем выходить с законодательной инициативой. Надеемся, комитет поддержит тоже", - сказал Шадаев.

По его словам, "нам, конечно, такие ограничения на такую международную кооперацию вводить (не стоит - ИФ)".

"Мы в этом смысле, к сожалению, сами себя наказываем в этой части. Будем просить рассмотреть нашу инициативу для того, чтобы вывести из-под такой ответственности участие в такого рода международных проектах", - сказал Шадаев.

5 октября газета "Ведомости" сообщила, что IT-отрасль предложила Минцифры создать реестр иностранных "деструктивных НКО", действующих за пределами России, чтобы снизить риски уголовного преследования для разработчиков программ на Linux и PostgreSQL.

Свое предложение на имя главы Минцифры и депутата Горелкина направила комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) совместно с профильными ассоциациями "Руссофт", АРПП, АПКИТ и АНО "Открытый код".