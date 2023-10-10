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Заместитель главы МИД РФ провел консультации с представителем ООН по Центральной Азии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился в Москве со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Кахой Имнадзе.

"10 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации в Москве со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) К.Имнадзе. (...) Особое внимание уделено противодействию трансграничным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм и наркотрафик, а также укреплению взаимодействия в сфере управления трансграничными водными ресурсами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На консультациях отмечена важная роль Центра в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии и содействии решению широкого спектра проблем, с которыми сталкиваются государства региона.

"Акцентирована необходимость дальнейшего развития разнопланового сотрудничества РЦПДЦА с СНГ, ОДКБ и ШОС", - отмечается в сообщении МИД России.

ОДКБ ООН МИД РФ
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