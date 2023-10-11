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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

ПВО сбили беспилотник на подлете к Брянску

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на подлете к областному центру был сбит беспилотник.

Его сбила российская ПВО. По данным чиновника, обошлось без пострадавших и разрушений. На ме6сте работ ают оперативные и экстренные службы.

Ранее утром 11 октября Богомаз и Минобороны сообщали о перехвате двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Губернатор уточнял, что дроны были сбиты над Суражским районом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянск Минобороны Брянская область
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