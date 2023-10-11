ПВО сбили беспилотник на подлете к Брянску

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на подлете к областному центру был сбит беспилотник.

Его сбила российская ПВО. По данным чиновника, обошлось без пострадавших и разрушений. На ме6сте работ ают оперативные и экстренные службы.

Ранее утром 11 октября Богомаз и Минобороны сообщали о перехвате двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Губернатор уточнял, что дроны были сбиты над Суражским районом.