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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Брянский губернатор сообщил о четверых пострадавших при обстреле в Суземке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за день обстреле поселка Суземка и о четырех пострадавших.

Он заверил, что пострадавшим мирным гражданам оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, в Суземке получили повреждения административные здания, жилой дом и один автомобиль.

При первом обстреле Суземки в поселке сгорели жилой дом и два гаража.

Александр Богомаз Брянская область Суземка
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