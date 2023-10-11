Брянский губернатор сообщил о четверых пострадавших при обстреле в Суземке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за день обстреле поселка Суземка и о четырех пострадавших.

Он заверил, что пострадавшим мирным гражданам оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, в Суземке получили повреждения административные здания, жилой дом и один автомобиль.

При первом обстреле Суземки в поселке сгорели жилой дом и два гаража.