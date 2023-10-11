В Минэнерго предложили стимулировать нефтесервисы за счет отраслевого заказа, а не налогов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Формирование отраслевого заказа станет основным стимулом развития нефтесервисной отрасли в России, считает директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики России Антон Рубцов.

"Есть у нас компании, которые точно абсолютно конкурентоспособные, имеют идеи. Пока у нас были крупные мировые лидеры - их можно "технологической четверкой" назвать - мы просто не могли развиваться, расправить крылья", - сказал он, выступая на "Российской энергетической неделе". По его мнению, нефтяники должны выступить отраслевым партнером нефтесервисной отрасли.

Рубцов напомнил, что для реализации этих инициатив создан координационный совет под руководством главы Минпромторга. "Надеемся, что координирующая роль правительства позволит компаниям найти своих технологических партнеров", - сказал он.

Также Рубцов отметил в этом процессе роль банков.

"Здесь нужна поддержка, правильный рычаг, чтобы были более дешевые деньги. У Минпрома, кстати, тоже есть механизмы, которые позволяют делать эти кредиты более дешевыми. И вот вокруг этих направлений и должна строиться поддержка. Налоговые меры, они, наверное, здесь скорее косвенные", - добавил он.