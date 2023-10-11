Число запретных для полетов над РФ зон может вырасти почти в три раза

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество запретных для полетов в небе над РФ зон может быть увеличено почти в три раза, с 419 до более чем 1,1 тыс., следует из слов начальника управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергея Мартыненко.

"Что касается установления ограничений и запретов - запретных зон, могу сказать, эти данные не закрытые. Сейчас у нас запретных зон 419 по всей стране по приказу Минтранса, но могу сказать, что уже порядка 700 еще в обработке", - сказал Мартыненко, выступая на сессии в рамках "Российской энергетической недели".

По его словам, обращения об установлении "каких-то ограничений над своими объектами" в Минтранс через Росавиацию поступают, в частности от предприятий промышленности на фоне "событий, проходящих в рамках СВО, и других трагических событий".

Мартыненко также сообщил, что механизм по установлению запретных зон и зон ограничений будет трансформирован.

"Технология останется та же - Минтранс будет устанавливать, но было принято решение: все предложения, которые поступают от предприятий и организаций, запускать через уполномоченный орган исполнительной власти. Если брать топливно-энергетический комплекс, то эту информацию будем получать от Минэнерго", - заявил он.