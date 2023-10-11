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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Митрополит Тихон (Шевкунов) станет новым главой Крымской митрополии РПЦ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) решением Синода в Москве переведен на другую церковную кафедру - отныне он станет митрополитом Симферопольским и Крымским, следует из решений Синода, опубликованных в среду на сайте Русской православной церкви.

Вместо него Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря.

РПЦ
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