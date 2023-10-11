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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Синод РПЦ назначил нового управделами патриархии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Кубанской митрополии Русской православной церкви митрополит Григорий станет новым управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Синода РПЦ с титулом "Воскресенский", а также первым викарием патриарха по Москве и управляющим Центральным викариатством столицы.

Его предшественник на этих позициях митрополит Дионисий решением Синода переведен на Омскую кафедру, прежний глава которой - митрополит Омский и Таврический Владимир - почислен на покой в связи с достижением 75-летнего возраста.

Кроме того, Синод сменил руководство патриаршего экзархата Африки. От должности патриаршего экзарха был освобожден митрополит Клинский Леонид, исполняющим обязанности экзарха назначен епископ Зарайский Константин.

Как пояснил журналистам спикер РПЦ Владимир Легойда, ранее митрополит Леонид направил патриарху рапорт "с изложением причин, препятствующих исполнению им обязанностей патриаршего экзарха, и в результате Синод решил освободить митрополита от этой должности "с благодарностью за понесенные труды, сохранив за ним временное управление Ереванско-Армянской епархией РПЦ.

РПЦ
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