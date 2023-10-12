РФПИ скоро объявит о создании фонда в юанях для развития авиапрома

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций на следующей неделе объявит о ряде соглашений с китайскими соинвесторами, в том числе о создании нового фонда в юанях для развития авиационной промышленности и проектах в сфере сельского хозяйства, сообщил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В рамках визита, который будет на следующей неделе, мы планируем подписать ряд важных соглашений. Одно из них будет с крупнейшим китайским сельхозхолдингом о строительстве завода по переработке сельхозкультур на Дальнем Востоке, и также строительство портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке - опять-таки для сельхозпроизводителей", - рассказал он.

"Также мы объявим о запуске нового российско-китайского фонда в юанях для развития авиационной промышленности. Там расчеты будут в национальных валютах, это новое направление нашей деятельности, которое будет очень важным", - продолжил Дмитриев.

Глава фонда также напомнил, что за 10 лет РФПИ реализовал более 40 проектов с китайскими соинвесторами. "В каждом третьем проекте РФПИ присутствуют китайские соинвесторы, и, соответственно, Китай - это, безусловно, важнейший партнер РФПИ. Общий объем совместных инвестиций с Китаем превысил 750 млрд рублей", - сказал Дмитриев.

"С Китаем продолжим активнейшее взаимодействие, считаем, что наступает "золотой век" соинвестиций с Китаем", - подчеркнул глава РФПИ.

Президент Владимир Путин посетит Китай на следующей неделе и примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь".