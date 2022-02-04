Путин обсудил с Си Цзиньпином расширение практики расчетов в национальных валютах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином говорил о расширении взаимных расчетов в национальных валютах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Говорил наш президент, и это встречало понимание, о расширении практики расчетов в национальных валютах", - сказал Песков в пятницу журналистам по итогам российско-китайских переговоров на высшем уровне.

Песков сообщил, что на долю расчетов в национальных валютах в двустороннем товарообороте приходится уже более 20%.

"С одной стороны, цифра скромная, с другой - это очень важное продвижение вперед. С учетом непредсказуемости страны-эмитента доллара и так далее, конечно, нужно расширять эту практику (расчет в национальных валютах - ИФ). И такое понимание есть", - заявил Песков.

Песков подчеркнул, что в сотрудничестве Москвы и Пекина важным является авиастроение, как локомотив российско-китайской промышленной кооперации.

По его словам, это и вертолеты, и широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет.

"Там дело движется медленнее, чем хотелось бы, хотя движется. Хотя с дальнемагистральными самолетами, как вы знаете, COVID изрядно подкосил рынок, спрос на эти самолеты упал. Но, тем не менее, работа продолжается", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Касаясь сельского хозяйства, Песков сообщил, что в прошлом году из-за влияния пандемии товарооборот между Россией и Китаем сократился на 7%. По ряду категорий, в частности рыбе, морепродуктам, российские поставки в Китай упали более чем на 60%.

По словам Пескова, Путин говорил об этом и о том, что необходимо искать пути по компенсации "этого проседания в плане сельхозкооперации".

В ходе переговоров обсуждалась также тема военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Это чувствительная сфера, она развитая, и, наверное, является подтверждением особого союзнического и стратегического характера отношений между двумя странами", - заявил Песков.

Песков сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров важное внимание было уделено инвестиционному сотрудничеству.

"Китай - один из основных инвесторов в российскую экономику, занимает восьмое место. Хотя потенциал, конечно, далек от того, чтобы соответствовать возможностям наших стран", - сказал он.

Он, в частности, упомянул ряд проектов, таких, как Амурский газо-химический комплекс, а также проекты по совместному производству автомобилей на базе Ульяновского автозавода.

Песков сказал также, что на переговорах речь шла о докапитализации совместного российско-китайского инвестиционного фонда. "С нашей стороны это РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ИФ), от Китая - Китайская инвестиционная корпорация. За 10 лет работы этот фонд уже проинвестировал более 80% своих средств, и необходимо, чтобы и российская, и китайская стороны дофинансировали эту "весьма и весьма эффективную платформу", - сказал Песков.