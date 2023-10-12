Работы на шахте Ерунаковская-8 "Распадской" приостановлены после возгорания

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор приостановил горные работы на шахте "Ерунаковская-8" ПАО "Распадская" в Кузбассе. Об этом сообщил помощник руководителя ведомства Андрей Виль в телеграм-канале.

По его словам, 10 октября приостановлено ведение горных работ на шахте (за исключением работ по жизнеобеспечению) в связи возгоранием при огневых работах на выведенной из эксплуатации газоотсасывающей установке. Инцидент привел к травмированию работника.

Ранее сообщалось, что при возгорании на "Ерунаковской-8" проводилась эвакуация шахтеров. Представитель "Распадской угольной компании" (управляет активами ПАО "Распадская") заявлял "Интерфаксу", что случившееся не повлияет на работу предприятия, а горняки вернутся в выработки после тушения пожара.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании, а прокуратура начала проверку.