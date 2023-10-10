Горняков вывели из кузбасской шахты "Ерунаковская-8" из-за пожара на поверхности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Все сотрудники шахты "Ерунаковской-8" (входит в ПАО "Распадская"), на поверхности которой произошел пожар, поднялись на поверхность.

"Пожар произошел на поверхности. Всех сотрудников вывели из шахты. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили "Интерфаксу" в "Распадской угольной компании" (управляет активами ПАО "Распадская").

Всего в забое находилось более 250 горняков

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после возгорания. "Предварительно установлено, что (...) в поселке Узково на шахте "Ерунаковская-8" произошло возгорание газоотсасывающей установки, расположенной на поверхности шахты. При этом установка была отключена от дегазационной сети шахты (находилась в нерабочем состоянии)", - говорится в сообщении.

Представитель "Распадской угольной компании" ранее заявил "Интерфаксу", что случившееся не повлияет на работу предприятия, горняки вернутся в выработки после тушения пожара. "Открытого огня нет, а людей по инструкции положено выводить", - пояснял представитель компании.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.