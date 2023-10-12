"Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать по 86 зарубежным направлениям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании, вступающем в силу с 29 октября, будет летать по 190 направлениям, в том числе по 86 зарубежным, сообщила авиакомпания.

Общее число направлений полетов перевозчика в грядущем осенне-зимнем сезоне будет на 10% больше, чем прошлогоднее. Провозная ёмкость увеличится на 15%.

Зимой планируется запуск новых регулярных зарубежных рейсов. В частности, из Москвы – на Маврикий и в Чимкент (Казахстан); из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга – на Пхукет; из Санкт-Петербурга – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх; из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга – в Дубай.

В расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану, а из Санкт-Петербурга – в московский аэропорт "Домодедово". Полеты в Гавану и "Домодедово" будет выполнять авиакомпания "Россия".

Планируется существенно увеличить частоту полётов по ряду международных направлений: из Москвы в Дубай (до 21 рейса в неделю), Бангкок (до 10 рейсов в неделю), Пхукет (до 17 рейсов в неделю), Хургаду (до 11 рейсов в неделю), Шарм-эль-Шейх (до 10 рейсов в неделю), Мале (до 10 рейсов в неделю), Коломбо (до 4 рейсов в неделю) и Маэ (до 3 рейсов в неделю).

Региональная программа полетов в Таиланд будет представлена прямыми рейсами из семи городов России. На Пхукет полеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска, а в Бангкок – из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирск и Хабаровска.

"Аэрофлот" намерен увеличить частоту вылетов из Москвы в Кировск – полеты станут ежедневными. В зимнем сезоне перевозчик также продолжит программу собственных прямых перелетов к популярным курортным городам юга РФ. Авиакомпания будет выполнять собственные рейсы в Сочи из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Прямые перелеты в Минеральные Воды будут осуществляться из Казани, Екатеринбурга и Уфы. "Россия" будет выполнять полеты в Сочи и Минеральные Воды из Санкт-Петербурга и Красноярска.

Маршрутная сеть сибирского хаба насчитывает 23 внутренних и международных направления. "Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Красноярска в Москву, Бангкок и на Пхукет, а "Россия" - в Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Благовещенск, Ханты-Мансийск, Иркутск, Хабаровск, Минеральные Воды, Тюмень, Улан-Удэ, Якутск, Новый Уренгой, Читу, Южно-Сахалинск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош и Ташкент. Планируется новый рейс "России" из Красноярска в Новокузнецк.

Из Екатеринбурга авиакомпания предложит 11 направлений. "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Ереван, Стамбул, Пхукет, Бангкок, Гоа и Дубай. "Россия" будет летать из столицы Урала в Санкт-Петербург и Красноярск.

Программа полетов за рубеж из Сочи будет представлена рейсами авиакомпании "Россия" в Анталью, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.