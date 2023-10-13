Военные РФ заявили об уничтожении за неделю двух украинских Су-25 и 218 дронов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели уничтожили два украинских штурмовика Су-25, 218 беспилотников и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе Николаева, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за истекший период поражены: штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, еще один украинский штурмовик Су-25 сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Преображенки Запорожской области.

Конашенков заявил, что средствами ПВО в течение недели перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты "Нептун".

"Кроме того, уничтожены: склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: "Озерное" в районе города Житомир и "Миргород" в Полтавской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что морской авиацией в акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер ВСУ.

За неделю нанесены восемь групповых ударов ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотниками по объектам на Украине.

"В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме "Умань" в Черкасской области", - заявил Конашенков.

Ситуация по направлениям

Российские военные за неделю отразили 97 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком, южно-донецком и запорожском направлениях, заявил Конашенков.

"Отражено 46 атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики", - сказал он.

По его словам, на купянском направлении в течение недели подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии заняты более выгодные рубежи и позиции.

Как сообщил Конашенков, потери ВСУ на купянском направлении составили: свыше 830 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Он сообщил, что в Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ.

"На краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой народной республики", - заявил представитель Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю на данном (донецком - ИФ) направлении противник потерял более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО "Град"", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

По его данным, на южно-донецком направлении российские подразделения в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак армии Украины.

Конашенков отметил, что на южно-донецком направлении потери украинской армии составили: свыше 1285 военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град".

Также по его словам, пресечена деятельность трех украинских ДРГ.

"На запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ", - заявил представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что на запорожском направлении потери ВСУ составили более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

"На херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его данным, потери армии Украины составили: до 325 военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля.

"Уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский", - сказал он.