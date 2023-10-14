Минобороны РФ сообщило о пресечении действий диверсантов в Херсонской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Алёшкинский в Херсонской области, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

Он также заявил, что на херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.

По словам Конашенкова, на данном направлении за сутки украинская армия потеряла более 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотник в ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах", - сказал Конашенков.

Российские военные отразили 15 атак ВСУ на купянском, красно-лиманском, донецком и запорожском направлениях, заявил Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сказал он.

По его словам, в Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

"Потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщил представитель военного ведомства.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По данным представителя военного ведомства, потери ВСУ на красно-лиманском направлении составили: до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Он заявил, что на донецком направлении отражена атака ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике в ДНР.

По его словам, потери армии Украины на данном направлении составили: до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что на данном направлении потери украинской армии составили: более 35 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица "МСТА-Б" и орудие М119 производства США.

"Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал он.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Никольское Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

По его словам, потери армии Украины составили: до 170 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.