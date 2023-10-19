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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Военно-Грузинскую дорога временно закрыта для проезда большегрузов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии в четверг.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 23:50 мск 18 октября 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Россия Грузия Военно-Грузинская дорога
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