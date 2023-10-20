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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Рейс S7 из Москвы в Томск приземлился с одним двигателем в Новосибирске

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Boeing 737-800 авиакомпании S7 рейса Москва-Томск совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в пятницу.

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"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва-Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что самолет приземлился с одним работающим двигателем.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, без последствий, никто из 165 пассажиров не пострадал.

Пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения их доставят резервным бортом.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

Новосибирск Томск
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