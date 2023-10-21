Российские автомобильные права получили более 700 тыс. жителей новых субъектов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Порядка 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили автомобильные документы государственного образца, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего на данный момент более 1 млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции, дислоцированные в новых российских регионах.

Особый порядок бесплатной замены регистрационных документов и водительских удостоверений для жителей указанных субъектов будет действовать до 1 января 2026 года, отметила она.

"В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур", - напомнила Волк.