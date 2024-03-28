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В РФ в 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

В РФ в 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году около 11% кандидатов в водители сдали с первого раза практический экзамен по вождению, сообщил радиостанции "Милицейская волна" начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

"По итогам 2023 года, с 1 раза практический экзамен сдали порядка 11% кандидатов в водители, а теоретический экзамен - порядка 30%", - сказал он.

По его словам, в 2023 году число кандидатов в водители, которые не сдали теоретическую часть экзамена в ГАИ с четвертой и более попытки, достигло 7,6%. "Если в 2020 году их было 5% от общего количества сдающих, то в 2023 году уже 7,6%", - отметил Мишуров.

Практический экзамен с четвертой или более попытки в 2023 году не сдали 16% кандидатов.

"Мы видим, что качество или, может быть, отношение к экзамену, к сожалению, не у всех то, которое должно быть (...) И в итоге мы получаем вот этот ком сдающих, которые не дают людям, которые пришли в первый раз и подготовились, спокойно сдать экзамен", - заявил Мишуров.

Поэтому было принято решение увеличить до 6 месяцев срок пересдачи экзаменов после трех неуспешных попыток.

С 1 апреля 2024 года вступает в силу пакет изменений в регламент по приему экзаменов на права, утвержденный приказом МВД. Среди нововведений - расширение допустимого коридора штрафных баллов с 5 до 7, запрет на допуск к экзаменам учеников "серых" автошкол, увеличение сроков пересдачи экзаменов после трех неуспешных попыток до 6 месяцев со дня предыдущего экзамена, запрет на использование водителями иностранных и международных водительских удостоверений.

ГАИ МВД Роман Мишуров ГИБДД
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