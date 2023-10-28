Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской в субботу выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф протянулся на 65 км от вулкана, сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение вулкана. На фоне эксплозивной деятельности стромболийского типа (излияние лавы в кратере вулкана высотой до 500 м) лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана", - сообщает KVERT.

Как сообщалось ранее, сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении вулкана Ключевского, ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - сообщал в пятницу Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям, так как "склоны Ключевского становятся ещё более опасными из-за возможности пирокластических потоков".

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана происходило с осени 2020 до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.