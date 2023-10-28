Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак ВСУ на различных направлениях

Перехвачены четыре ракеты ATACMS, заявили военные

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что за сутки отражено 12 атак украинских сил на различных направлениях.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской народной республики",- сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его данным, на краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики",- сообщил Конашенков.

Он заявил, что на запорожском направлении отбиты четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На донецком направлении уничтожены боевая машина системы HIMARS, а также гаубица М119 производства США, сообщил Конашенков. По его данным, на запорожском направлении был уничтожен танк Leopard.

"Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он.

Впервые о перехвате ракет ATACMS Минобороны РФ заявило 25 октября. 18 октября в Пекине президент России Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США, отметив, что у России есть чем ответить. "Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки", - сказал Путин, отвечая на вопрос о поставке Украине ракет ATACMS. США недавно передали Украине ракеты ATACMS, сообщила ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. "Мы надеемся, что ATACMS значительно повысят возможности Украины на поле боя без риска для нашей собственной боеготовности", - привели западные СМИ выдержки из заявления Уотсон. По ее словам, дальность действия отправленных ракет - 165 км, причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

"На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины", - сообщил он.

Конашенков сказал, что с начала специальной военной операции уничтожены 517 украинских самолетов.

За сутки в зоне специальной военной операции на Украине перехвачены 36 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарка, Саги Херсонской области, Валерьяновка, Веселое, Спорное Донецкой народной республики, Верхнекаменка Луганской народной республики и Токмак Запорожской области.

По данным Конашенкова, с начала специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожены 8348 беспилотников ВСУ.