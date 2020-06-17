Мурманские коммунисты предложили установить памятник Сталину

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заполярные коммунисты хотят установить бюст Иосифа Сталина в Мурманске, сообщил "Интерфаксу" секретарь мурманского облкома Михаил Антропов.

По его словам, уже собрано более 200 тыс. рублей из 350 тыс. рублей, необходимых на изготовление бюста.

Коммунисты рассматривают два варианта установки бюста Сталину в Мурманске. В первом случае он будет установлен на территории обкома, где уже установлен бюст Владимиру Ленину. Во втором случае памятник появится в общественном месте, если администрация Мурманска даст такое разрешение.