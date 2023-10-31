В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые им назовут в соответствующей комиссии правительства РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию The Financial Times о том, что западные компании, уходящие из России, теперь должны согласовывать цену продажи своих активов в рублях. Также Пескова спросили, связано ли это с падением курса рубля.

"Это не связано с падением курса рубля. Курс рубля действительно подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется, поэтому это нормальный экономический процесс", - ответил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что данными темами занимается специальная правительственная комиссия и предложил подобные вопросы адресовать ей.

"И условия детальные, и вся информация доступны в этой комиссии", - сказал Песков.

При этом он заметил, что есть и те компании, которые уходят из России, но также и те которые здесь остаются и "продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным, выгодным бизнесом".