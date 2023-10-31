Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые им назовут в соответствующей комиссии правительства РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию The Financial Times о том, что западные компании, уходящие из России, теперь должны согласовывать цену продажи своих активов в рублях. Также Пескова спросили, связано ли это с падением курса рубля.

"Это не связано с падением курса рубля. Курс рубля действительно подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется, поэтому это нормальный экономический процесс", - ответил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что данными темами занимается специальная правительственная комиссия и предложил подобные вопросы адресовать ей.

"И условия детальные, и вся информация доступны в этой комиссии", - сказал Песков.

При этом он заметил, что есть и те компании, которые уходят из России, но также и те которые здесь остаются и "продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным, выгодным бизнесом".

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ввод Смоленской АЭС-2 запланирован на 2033-2035 гг.

Еще одна комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов Власова и Белоусова

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

РФ поможет задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичеву в случае его желания

Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

Комиссия Думы по этике нашла основания для лишения мандатов Власова и Белоусова

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30%

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

ФСБ задержала жителя Кузбасса, вступившего в украинское хакерское подразделение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });