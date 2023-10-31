В "Газпроме" отметили рост потребления газа в России за счет газификации

В компании ожидают, что зима в стране будет не холоднее предыдущей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Потребление газа в России растет в условиях стабильных температурных условий за счет роста объемов рынка, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Потребление в стране растет благодаря газификации, подключению новых потребителей и так далее. И мы это видим. При (аналогичном - ИФ) температурном уровне у нас значительный рост потребления", - подчеркнул он.

Средняя температура воздуха в зоне Единой системы газоснабжения России в отопительном сезоне 2023/2024 годов ожидается на уровне предыдущего отопительного сезона, сказал также Маркелов.

26 октября правление ПАО "Газпром" рассматривало вопрос о готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2023 - начале 2024 годов и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

"Я на правлении докладывал ожидания по погоде. Кардинальных изменений никаких не будет, (ожидаем температурный фон - ИФ) как оно было. Там колебания от полуградуса в минус до одного градуса в плюс. То есть мы ожидаем такую же зиму, как по прошлому году", - сказал он.

"Газ закачали в ПХГ", - напомнил Маркелов.

Как сообщалось, к началу сезона отбора 2023/2024 года "Газпром" сформировал в российских ПХГ оперативный резерв газа в объеме 72,842 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ также выведена на новый максимум - 858,8 млн куб. м.

По данным "Системного оператора ЕЭС России" средняя температура воздуха по России в октябре 2023 года находилась примерно на уровне октября 2022 года и на градус выше температурной нормы.

Ранее, в сентябре 2023 года, температура воздуха по России была небывало теплая - примерно на 2 градуса Цельсия выше климатической нормы и на три градуса выше, чем в сентябре 2022 года.